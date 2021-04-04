Джокер, викинги, сноуборды и лыжи: в Шерегеше прошел карнавальный спуск. ФОТО: Елена Юркина

В первые выходные апреля в Кузбассе прошел массовый спуск на лыжах и сноубордах в карнавальных костюмах.

Сразу 611 лыжников и сноубордистов в карнавальных костюмах спустились на лыжах и сноубордах с горы Зеленой. Среди участников спуска – баба Яга и Викинг, рок-звезды и человек с картины Магрита, улитка и викинги, Всадник без головы и Малефисента. И еще много, много других персонажей.

Один из участников карнавального спуска. ФОТО: Елена Юркина

Позже стало известно, что самый юный участник спустила с горы на сноуборде в костюме пирата – и ему всего один год и четыре месяца! А приз в номинации на самый «массовый костюм» получила команда из Томского политехнического университета. К слову, в команде – 20 человек! а вечером перед гостями курорта выступил один из хэдлайнеров фестиваля – известный певец Шура.

На фестивале. ФОТО: Елена Юркина

Как сообщает Министерство туризма и молодежной политики Кузбасса, восьмой фестиваль солнцекатания Grelka Fest – 2021 на этом не заканчивается. С 15 по 18 апреля пройдет еще не одно мероприятие, которое порадует гостей горнолыжного курорта.