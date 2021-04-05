В Кузбассе стало больше мест, где нельзя продавать алкоголь Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Кузбасса решили расширить список мест, где запрещена торговля алкоголем. Соответствующее распоряжение появилось на сайте правительства Кузбасса.

В Кузбассе вновь ужесточены правила продажи алкоголя. Согласно распоряжению «Об определении мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускаются розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», которое опубликовано на сайте правительства региона, определены новые места, где нельзя продавать такую продукцию.

«Определить, что местами нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускаются розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, являются территории опасных производственных объектов, для которых предусмотрена обязательная разработка декларации промышленной безопасности», - говорится в распоряжении.

Таким образом, если ранее алкоголь было запрещено продавать на объектах 1 и 2 класса опасности, то теперь под запрет попали все опасные производственные объекты.

Напомним, помимо объектов, на которых запрещена продажа алкогольных напитков, в регионе действует запрет на их распространение в определенные дни.

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