Захвативший заложницу в кемеровском ТЦ мужчина стал фигурантом уголовного дела

Захватившего заложницу в кемеровском ТЦ мужчина стал фигурантом уголовного дела. Фото: Валерия Антипова/ "Сибдепо"

Против мужчины, захватившего заложницу в торговом центре в Кемерове, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в полиции.

Напомним, что утром 5 апреля в ТЦ в Рудничном районе, на проспекте Шахтеров, сработала тревожная кнопка, после чего по указанному адресу направили следственно-оперативную группу.

На месте сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 22-летнего жителя Ленинска-Кузнецкого и передали его полицейским. Выяснилось, что мужчина пришел в торговый центр к своей бывшей девушке. Между ними произошел конфликт, после чего задержанный достал из кармана осколок стеклянной бутылки и стал угрожать потерпевшей. Очевидцы услышали крики девушки и сообщили о произошедшем охранникам ближайшего магазина, которые нажали тревожную кнопку. 20-летняя горожанка не пострадала.

- Дознавателем отдела полиции «Рудничный» УМВД России по городу Кемерово в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет два года лишения свободы, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области. - В качестве меры пресечения подозреваемому избрана подписка о невыезде.

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