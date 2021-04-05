Мужчина взял в заложницы бывшую девушку в торговом центре Кемерова. Фото: кадр видео,Валерия Антипова/ интернет-журнал "Сибдепо"

В кемеровском торговом центре «Север» утром в понедельник, 5 апреля, разыгралась настоящая драма. Здесь мужчина взял в заложницы бывшую девушку, приставив к ее горлу осколок бутылки.

Как рассказали в полиции, сигнал поступил в 10.45 из торгового центра в Рудничном районе, на проспекте Шахтеров. Здесь сработала кнопка экстренного вызова. На место незамедлительно прибыли следственно-оперативная группа отдела полиции и сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

По прибытии правоохранители задержали 22-летнего жителя Ленинска-Кузнецкого. Выяснилось, что он пришел в торговый центр к своей бывшей девушке. Между парой произошел конфликт, в ходе которого мужчина, угрожая жертве осколком стекла, стал заставлять ее выйти вместе с ним на улицу. Однако очевидцы сообщили о произошедшем охранникам одного из магазинов, которые и нажали тревожную кнопку.

- В настоящее время с задержанным работают сотрудники полиции, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Своим мнением о произошедшем горожане активно делились в социальных сетях. «Пособие о том, как можно сесть на ровном месте», - написал один из комментаторов. «Синдром Канюса какой-то», - отметил другой, вспомнив эпизод с кемеровской студенткой Верой Пехтелевой, в жестоком убийстве которой подозревается ее бывший парень.

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