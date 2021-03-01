Ехать было некому: в деле об убийстве Веры Пехтелевой появился новый поворот. ФОТО: кадр видео vesti.ru

Появились новые подробности громкого дела об убийстве студентки Веры Пехтелевой.

Почему сотрудники полиции не приехали на вызов об избиении молодой женщины в общежитии на Ленинградском проспекте? Некоторые материалы, которые проливают свет на то, что же случилось той ночью, опубликовало интернет-издание «Baza». Согласно распечатке переговоров дежурного офицера при запросе нарядов на выезд в злосчастную квартиру, это было невозможно сделать: ехать было просто некому.

Расшифровка разговоров полиции. ФОТО: интернет-издание Baza

В отделении Ленинского района не оказалось свободных нарядов, все были на вызовах: кража, еще одна драка… Тогда дежурный обратился за помощью к коллегам, однако и там ситуация оказалась такой же. Согласно распечаткам. Дежурный обращался за помощью в ГИБДД, но и те инспекторы по каким-то причинам не смогли отправиться в общежитие и проверить, что же там происходит.

Расшифровка разговоров полиции. ФОТО: интернет-издание Baza

Результатом этого стало то что 23-летняя Вера Пехтелева сначала в течение трех с половиной часов кричала от боли и взывала к помощи, а ее 23-летний парень, Влад К., избивал ее руками, наносил ножевые ранения и, в конце концов, задушил. Когда полиция все же приехала, девушка уже была мертва.

Вера три с половиной часа умоляла о помощи. ФОТО: из личного архива Веры Пехтелевой

Напомним, трагедия произошла в ночь на 14 января 2020 года. 13 января Вера Пехтелева приехала в комнату общежития где до этого жила с Владиславом К., чтобы забрать свои вещи. Однако молодой человек закрыл двери и не выпустил девушку. Он жестоко избивал ее несколько часов. А в это время соседи пытались вызвать полицию, чтобы спасти соседку. Они звонили не менее семи раз, и лишь когда поняли, что помощь не придет, самостоятельно взломали дверь. К тому времени Вера уже была мертва.

Сейчас идут судебные заседания по делу об убийстве Веры. На скамье подсудимых – Владислав К. он признает, что убил девушку, однако уверяет, что нанес ей удара четыре, а не 56, как говорится в заключении судмедэкспертизы. Сейчас его обвиняют по части 1 статьи 105 об убийстве – самой «легкой». Родные девушки с этим не согласны и требуют, чтобы парня обвиняли по части 2 статьи 105.

В отношении 41-летнего начальника смены дежурной части и 40-летнего старшего оперативного дежурного дежурной части отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу Кемерово также возбуждено уголовное дело - о халатности. 26 февраля дело было возвращено прокурору для изменения обвинения на более тяжелое – халатность, в результате которой погиб человек.

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