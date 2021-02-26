Дело об убийстве Веры Пехтелевой: в Кемерово начался суд над полицейскими, три часа игнорировавшими звонки соседей. ФОТО: из личного архива Веры Пехтелевой. Публикуется с разрешения Оксаны Пехтелевой.

В Кемерове проходит судебное заседание по делу о халатности, которую допустили сотрудники полиции. Они проигнорировали вызов в общежитие на Ленинградском проспекте, и это привело к смерти 23-летней Веры Пехтелевой.

Во время судебного заседания гособвинение заявило ходатайство о возвращении прокурору уголовного дела о халатности полицейских из Кемерова. Гособвинитель считает, что необходимо переквалифицировать обвинение на более тяжелое.

«Суд вправе вернуть уголовное дело прокурору для устранения препятствий к его рассмотрению в случае, если обстоятельства изложенные в обвинительном заключении свидетельствуют о наличии оснований для квалификации обвиняемого как более тяжкого преступления. На основании этого, учитывая что обстоятельства изложенные в обвинительном заключении, свидетельствуют о наличии в действиях Тарицына и Балашова (обвиняемые полицейские) тяжкого преступления, ходатайство возвратить уголовное дело прокурору», - приводит слова гособвинения ТАСС.

К слову, это обвинение поддержал и представитель родителей Веры Пехтелевой, признанных потерпевшей стороной, Илья Большаков.

Напомним, убийство Веры Пехтелевой произошло в ночь на 14 января 2020 года. Ее бывший молодой человек более трех часов издевался над девушкой, наносил многочисленные удары – в том числе тупыми и острыми предметами, а потом задушил шнуром утюга. Соседи, все это время слышавшие крики и звуки борьбы, неоднократно обращались по номеру 112. Диспетчер передала вызов в дежурную часть, однако сотрудники полиции проигнорировали его. Стражи порядка приехали лишь после того, как соседи взломали дверь квартиры и обнаружили тело девушки, а рядом – ее убийцу.

В следственном управлении СК РФ по Кемеровской области отметили, что обвиняемые со следствием не сотрудничали и вины не признали.

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