Обвиняемый в смерти 23-летней Веры Пехтелевой попросил рассмотреть дело в закрытом режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кемеровчанин, который обвиняется в жестоком убийстве студентки Веры Пехтелевой, попросил рассмотреть его дело в закрытом режиме. Свое желание он выразил на заседании Ленинского районного суда в среду, 17 марта.

Житель областного центра, который проходит обвиняемым по громкому делу об убийстве 23-летней кемеровской студентки, попросил рассмотреть его дело в закрытом режиме, объясняя свое желание провокационными действиями со стороны средств массовой информации.

-Он просит решить вопрос о закрытии судебного заседания от посторонних лиц, в частности, журналистов, СМИ, прессы по причине того, что они выкладывают все в соцсети, терроризуют его семью. Суд постановил в удовлетворении ходатайства подсудимого Канюса отказать, поскольку доводы, указанные в его ходатайстве, не имеют правовых оснований, - цитирует судью Наталью Петрову ТАСС.

Также сообщается, что обвиняемый раскаялся в содеянном и принес извинения родственникам убитой. При этом его показания огласил судья из материалов дела, так как сам молодой человек отказался давать показания лично в ходе процесса.

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