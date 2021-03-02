Дело Веры Пехтелевой: свидетели спрятали ножи в микроволновку. ФОТО: инстаграм Веры Пехтелевой

Во время судебного заседания по делу Веры Пехтелевой, которое прошло 2 марта, свидетели рассказали о ножах, которые им пришлось прятать от Владислава К.

Во время судебного заседания, которое проходило 2 марта в Ленинском районном суде в отношении Владислава К., были допрошены брат Владислава, Святослав Канюс, и его знакомый Вадим Т. Молодой человек является другом Святослава. Он рассказал, что 14 января 2020 года Вячеслав К. должен был приехать к брату в Новосибирск, но не приехал, на связь не выходил. Тогда приятели поехали к нему в Кемерово. Как сообщает новостной портал NGS42.ru, приятели приехали в город около трех часов ночи, стали стучать в дверь, но никто не ответил. Соседи сказали, что слышали крики и звуки, похожие на драку. Тогда молодые люди отправились искать лом. Примерно через полчаса они вернулись – к этому времени у дверей квартиры собрались соседи, и оттуда доносились громкие крики. На то, чтобы выломать дверь, у свидетелей ушло около получаса. Когда удалось попасть в квартиру, Вера лежала на полу, а Владислав К. был в ванной и разговаривал сам с собой.

«Мы подумали, что он пьяный, потому что в квартире был сильный запах алкоголя. У него в руках был нож. Слава взял нож и откинул его», - приводит слова Вадима Т. NGS42.ru.

Еще два или три ножа – свидетель затруднялся сказать точно – валялись на полу. Свидетель собрал и спрятал в микроволновку, так как Владислав был в не вполне адекватном состоянии.

Следующее судебное заседание состоится 11 марта.

Напомним, на прошлой неделе начались судебные разбирательства по двум уголовным делам, связанных с убийством Веры Пехтелевой. Главным фигурантом одного из них является Владислав К., бывший парень Веры – его судят за убийство. В течение нескольких часов он жестоко избивал ее, а потом задушил шнуром от утюга. Соседи слышали крики и пытались вызвать полицию. Они не менее семи раз позвонили на номер 112, однако наряд приехал лишь тогда, когда соседи сами сломали дверь и увидели труп. Сотрудники полиции, не отреагировавшие на вызов, являются фигурантами второго уголовного дела. Их судят за халатность. В обоих случаях фигурантам вынесено обвинение по самым легким пунктам статей. С этим не согласны ни стороны обвинения, ни родители погибшей девушки. Уголовное дело в отношении сотрудников полиции возвращено прокурору для переквалификации на более строгую часть статьи о халатности.

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