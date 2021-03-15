Возбуждено новое уголовное дело в связи с жестоким убийством Веры Пехтелевой. ФОТО: инстаграм Веры Пехтелевой. Размещено с разрешения Оксаны Пехтелевой

В Кемерове возбуждено новое уголовное дело в связи с жестоким убийством 23-летней студентки Веры Пехтелевой. Его фигурантами стали трое полицейских.

Региональный Следком сообщил о новом уголовном деле, которое возбуждено в отношении трех сотрудниц дежурной части кемеровской полиции. Их обвиняют в халатности, которая по неосторожности повлекла за собой смерть человека.

По версии следствия, в январе 2020 года подозреваемые, находясь на рабочем месте, получали сигналы о том, что из одной из квартир многоэтажки в Ленинском районе доносятся крики женщины с призывом о помощи. Сотрудницы полиции не прослушали аудиозаписи сигналов от жильцов дома и не выяснили у них всех обстоятельств происходящего конфликта. В результате они не предоставили достоверную информацию оперативным нарядам ППС, ДПС и Росгвардии.

- В результате халатных действий полицейских преступные действия злоумышленника не были пресечены оперативно, в указанной квартире была убита 23-летняя жительница областного центра. Подозреваемый был задержан на месте преступления. В настоящее время уголовное дело в отношении него рассматривается в суде, - напомнили в СУ СК России по Кемеровской области.

Сейчас следствие намерено выяснить, кто из сотрудников полиции в тот день дежурил, и установить точное местонахождение каждого из них в момент поступления сигнала от соседей.

- Для расследования данного уголовного дела создана следственная группа, в составе следователей и следователей-криминалистов, - добавили в ведомстве. - В настоящее время с целью установления дополнительных свидетелей допрошены жильцы нескольких этажей данного дома.

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