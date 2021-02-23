«А я что сделаю?»: Опубликована запись, как соседи полтора часа звонили в полицию во время убийства девушки в Кемерове. ФОТО: facebook.com/popova.alyona

Сестра 23-летней кемеровчанки Веры, которую год назад избил, а потом задушил ее бывший парень, опубликовала расшифровку телефонных звонков.

Сейчас уголовное дело в отношении 23-летнего Владислава, которого обвиняют в убийстве Веры, рассматривается в суде. Однако правозащитница Алена Попова и родные погибшей не уверены, что он ответит по всей строгости закона, а потому активно распространяют информацию в социальных сетях.

Защитница прав женщин Алена Попова опубликовала на своей странице в соцсетях расшифровку звонков жильцов дома на Ленинградском проспекте. Обеспокоенные криками и шумом драки, они не менее семи раз звонили по номеру 112, чтобы вызвать полицию. Увы, помощь так и не пришла.

Звонок №1

ЖЗ: Алло, здравствуйте. Нам бы полицию вызвать, тут у соседей какая-то бойня происходит. Девушка орет, прям истерически. Дверь оттуда не открывается тоже. Туда уже долбятся все, кто может.

Оператор: Вызов сотрудникам полиции передали.

В квартире, о которой говорят соседи, находятся 23-летняя кемеровчанка Вера и ее 23-летний парень. Накануне девушка решила прекратить отношения, и теперь заехала к парню за вещами. Но он для себя решил, что не отпустит ее просто так. Нам пока не известно, в какой момент разговор перешел в избиение, но крики о помощи и звуки борьбы слышали все соседи.

Соседи звонили несколько раз на номер 112. ФОТО: facebook.com/popova.alyona

Звонок №2

На фоне звонка женский крик: «Ааа, нет, нееееет, нет, аааааа».

МЗ: Девушка, вот Вы слышите, как она орет там за дверью?

Оператор: Я что должна сделать-то?

МЗ: Где милиция *****?

Оператор: Вы почему так разговариваете?

МЗ: А как мне дверь-то открыть? Там ее убьет сегодня *****!

Оператор: Полиция приедет. Не надо материться!

Однако время идет, а полиция все не едет. Соседи продолжают стучать в дверь и слышат, как девушка подбегает к двери, пытается ее открыть и вырваться из квартиры, но мужчина тащит ее обратно и продолжает избивать. Девушка умоляет о помощи. тогда соседи решаются взломать дверь чужой квартиры при помощи лома. К тому моменту 23-летний Владислав, бывший парень Веры, нанес ей множество ударов, а потом, по словам правозащитницы Алены Поповой, задушил шнуром от утюга.

Последний звонок

ЖЗ: Вызвали службу полтора часа назад. Так никто и не подъехал, своими силами вскрыли дверь, девушка уже мертва. Наши действия дальнейшие?

Оператор: На линии останьтесь, на полицию переключу Вас, назначу сотрудников скорой помощи.

Если бы Вера не пошла за вещами в квартиру Владислава. Если бы полиция приехала сразу же, после первого звонка. Если бы… Но история не терпит сослагательного наклонения, и Веры – студентки, умницы и красавицы – больше нет. Она была человеком творческим и позитивным, подавала большие надежды, но связалась «не с тем» человеком. А потом оказалась один на один с ним в запертой квартире.

Вера была жизнерадостным человеком. ФОТО: facebook.com/popova.alyona

Ответственность понесут все

В полиции подтвердили: сигнал действительно поступил, и не один.

- 14 января 2020 года около 04:55 через систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в полицию поступило несколько сообщений от жителей одного из д