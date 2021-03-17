«Затянул шнур на ее шее»: Обвиняемый в убийстве студентки Веры Пехтелевой в Кемерове заявил, что хотел ее припугнуть

«Затянул шнур на ее шее»: Обвиняемый в убийстве студентки в Кемерово заявил, что хотел ее припугнуть. Фото: vesti.ru

В Кемерове 17 марта прошло судебное заседание по делу об убийстве 23-летней Веры Пехтелевой. На нем были зачитаны показания бывшего парня кемеровской студентки, который проходит по делу в качестве обвиняемого.

Напомним, что незадолго до трагедии, которая случилась в январе прошлого года, Вера Пехтелева решила порвать отношения со своим парнем, о чем сообщила родителям. Позже она хотела приехать за вещами, но у Вячеслава Канюса находились отговорки. Однако в какой-то момент он сам позвал Веру к себе.

«12 января 2020 года я решил позвонить Вере, чтобы поговорить с ней по поводу наших отношений, потому что 16 декабря 2019-го Вера переехала в студенческое общежитие после очередной ссоры, с собой забрала часть вещей», - говорится письменных показаниях обвиняемого, которые были оглашены в ходе заседания.

Далее, по словам молодого человека, 13 января Вера ранним вечером приехала в злополучную квартиру на Ленинградском, вместе они собирали вещи девушки. «В процессе сбора вещей мы распивали спиртное, пили ликер… водку, пиво… В процессе распития спиртных напитков между нами конфликтов не было. <…> Когда я сказал, что знаю, что она встречается с другим парнем, между нами начался конфликт. Ей это не понравилось, после чего она начала меня… оскорблять, наносить удары… А когда она меня ударила ногой между ног… меня это разозлило, она отрицала, что встречается с другим мужчиной».

Что произошло далее, знает вся страна. Молодой человек издевался над бывшей подругой 3,5 часа, пока соседи безуспешно пытались вызвать полицию, а затем задушил. «Убивать ее не хотел, я затянул шнур на ее шее, хотел ее припугнуть, хотел, чтобы она потеряла сознание», - говориться в показаниях.

В ходе заседания обвиняемый просил рассмотреть его дело в закрытом режиме, объясняя свое желание провокационными действиями со стороны средств массовой информации, а именно – публикациям информации о деле в соцсетях, которыми, якобы терроризируют его семью. Суд в удовлетворении ходатайства отказал.

Также стало известно, что уголовное дело вернут прокурору для переквалификации статьи обвинения на более тяжелую - с «Убийство» на «Убийство с особой жестокостью».

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