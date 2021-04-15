Глава Кемерова сообщил, что будет рядом с катком в Рудничном районе. Фото: Илья Середюк Instagram.

В Кемерове продолжается строительство ледового катка в Рудничном районе. В настоящий момент территория рядом пустует.

Местный житель в соцсети задал вопрос Илье Середюку, что планируют построить на участке рядом с катком, на месте бывшего депо. По словам мэра, это резерв территории, который думают оставить под развитие спортивной темы.

В комментариях жители добавили, что в настоящий момент в городе не хватает поля для игры в футбол.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти поделились фотографиями строительства крытого катка в Кемерове

Глава города Илья Середюк провел штаб по строительству ледового катка в Рудничном районе Кемерова. Строительство крытого катка с искусственным льдом и универсальным залом ведется с 2020 года на Сосновом бульваре. (подробности)