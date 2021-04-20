Губернатор Кузбасса сообщил о доходах за 2020 год

ФОТО: пресс-служба АПК

На сайте администрации правительства Кемеровской области появилась декларация о доходах Сергея Цивилева за 2020 год. В прошлом году он заработал примерно восемь миллионов рублей, а именно 7 855 955,75.

В декларации говорится, что у губернатора нет объектов недвижимости, находящихся в его собственности. В пользовании находятся гостиница площадью 17,6 квадратных метров, а также две квартиры площадью 43,7 и 98,9 квадратных метров. У Сергея Цивилева несколько транспортных средств: спайдер, трицикл и снегоболотоход.

В прошлом году губернатор заработал более 11 миллионов рублей. У него также не было в собственности объектов недвижимости.

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