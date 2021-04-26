В Кузбассе медведь пытался задрать собаку и напугал женщину с детьми. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В Междуреченске медведь пытался напасть на женщину с детьми и собакой. Как сообщает старший инспектор департамента по охране объектов животного мира Кузбасса Александр Гурылев, косолапый вышел к ним возле дома на улице Таежной. Женщина с детьми успела забежать в жилище. Собака же пыталась отогнать непрошеного гостя, медведь стал нападать, но домашний питомец успел убежать и спрятаться.

Ранее сообщалось, что жителей Междуреченска предупредили о появлении медведей. Косолапые в поисках еды были замечены в районе Сыркашинской горы. Местных жителей призвали воздержаться от посещения данной местности в ближайшую неделю. Не стоит провоцировать и подкармливать диких животных.