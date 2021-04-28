В Кемерове из-за ярмарки будет изменена схема движения автотранспорта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 30 апреля, в Кемерове, как и в других городах Кузбасса, пройдет сельскохозяйственная ярмарка под открытым небом. Из-за этого в районе площади Советов временно ограничат стоянку транспорта.

Как сообщает администрация областного центра, с 6.00 до 15.00 нельзя будет оставить машину на стоянке у здания по улице Ермака, 7, а также на участке улицы Красной - до проспекта Советского, 60 - по обеим сторонам проезжей части.

Напомним, что сразу в семи городах Кузбасса перед Пасхой пройдут продовольственные ярмарки. На них можно будет приобрести товары к светлому празднику по сниженным ценам. Ярмарка в Кемерове, на площади Советов, пройдет с 9.30 до 14.00.