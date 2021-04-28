Кузбасская река вышла из берегов, смыла мост и затопила улицу города

Фото: Константин Будилин. Фото: редакция "КП".

Стихия нагрянула в гости к жителям улицы Зеленогорская в Мысках: в среду, 28 апреля, небольшая речушка Игаза вдруг вышла из берегов и затопила улицу, захватив и подворья частных домов местных жителей, и дачные участки, но в дома, к счастью, не зашла. Фото и видео случившегося в соцсети выложили местные жители.

Речка Игаза совсем небольшая, от двух до пяти метров в ширину, в летнее время вообще похожа на ручей. А здесь превратилась в стремительный поток шириной 25-30 метров.

- Вода начала подниматься еще вчера вечером, я около 23.30 заметил, что она вышла из берегов, а сегодня в 11.00 - мост из железобетонных плит, через который проходит дорога на нашу улицу, рухнул. Видимо, сильно подмыло. Теперь вся проезжая часть затоплена, и я к себе домой могу попасть только в окружную, и только пешком, - рассказал «Комсомолке» местный житель Константин Будилин.

В настоящее время на место происшествия выдвинулись сотрудники МЧС. По предварительным данным, причиной резкого повышения воды стало активное снеготаяние из-за теплой погоды и выпавших осадков.

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