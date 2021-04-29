В Кемерове на майские выходные изменится расписание общественного транспорта. Фото: АПК.

В Кемерове в связи с длинными выходными с 1 по 10 мая на «выходное» расписание переходит и общественный транспорт города. Об этом сообщили в УЕЗТУ города.

Так, в праздничные дни с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая общественный транспорт будет ходить по расписанию воскресного дня. В нерабочие дни с 4 по 7 мая — по расписанию субботы.

Уточнить расписание можно на сайте УЕЗТУ или многоканальному телефону справочно-информационной службы (3842) 57-46-57.

Ранее сообщалось, что 2 мая жителей Кемерова развезут по домам после ночной пасхальной службы.