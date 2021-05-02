Первомайский салют прогремел в Новокузнецке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2021 году Новокузнецк впервые встречал Первомай в статусе Города трудовой доблести. В честь праздника здесь был яркий праздничный салют.

Новокузнецк в 2021 году впервые встречал Первомай в статусе Города трудовой доблести. В честь праздника был организован салют.

Праздничный фейерверк прогремел в 22.00. Его запускали на крепостной горе, огни были видны жителям нескольких районов. Длился салют около трех с половиной минут, но был очень красивым.

Напомним, что в следующий раз фейерверк будет в Новокузнецке 9 мая. Его также назначили на 22.00.

Напомним, Новокузнецк получил звание «Город трудовой доблести» в числе первых 20 городов. Почетное звание было присвоено Новокузнецку 2 июля за значительный трудовой подвиг и значительный вклад горожан в достижение Победы в Великой Отечественной войне.