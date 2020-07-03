Новокузнецк — "Город трудовой доблести": что это значит

Городу Новокузнецку указом Президента России Владимира Путина присвоено звание «Город трудовой доблести». В честь этого в городе прошел праздничный концерт.

Звание «Город трудовой доблести» присвоено Новокузнецку 2 июля 2020 года. Этого звания удостаиваются города, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой отечественной войне. Именно они совершали ежедневный трудовой подвиг, самоотверженно обеспечивая бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях. В скором времени в Новокузнецке установят стелу с гербом города и текстом указа о присвоении звания.

- От души поздравляю Новокузнецк и весь Кузбасс с этим эпохальным событием! Теперь трудовые подвиги жителей Новокузнецка признаны на уровне всей страны. Южная столица Кузбасса этого достойна, ведь город внес значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Кроме того, что город ковал победу глубоко в тылу, 64 тысячи новокузнечан ушли на фронт, каждый четвертый из них - не вернулся, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, поздравляя горожан со знаменательным событием.

Вечером, после завершения праздничного концерта, в Новокузнецке прогремел салют. ФОТО: пресс-служба АПК

В честь присвоения звания в Новокузнецке был праздничный салют, а также состоялся праздничный концерт – на Площади Побед, что возле заводоуправления бывшего КМК. Именно здесь на постаменте установлен танк Т-34, одетый в броню, выплавленную в Новокузнецке (в годы войны - Сталинске). Напомним, в 2020 году танк впервые за 47 лет покинул постамент, его отремонтировали. Во время торжественных мероприятий в честь 75-летия Победы танк возглавил торжественное шествие.

Отметим также, что в Кузбассе установлено областное почетное звание «Город трудовой доблести и воинской славы» - его Новокузнецк был удостоен в марте 2019 года.

Само же звание соединяет в себе черты сразу двух федеральных званий. Именно кузбасская разработка областного закона помогла скорректировать при обсуждении проект Федерального закона. Первоначально планировалось установление федерального звания «Город трудовой воинской славы».

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