Звание «Город трудовой доблести и воинской славы» присвоили Кемерову и Новокузнецку

СЕГОДНЯ 17:39 2019-05-11T17:39:31+03:00

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Кемерову и Новокузнецку присвоили звание «Город трудовой доблести и воинской славы». Памятные знаки главам города – Сергею Кузнецову и Илье Середюку вручили на площади Советов 11 мая.

В преддверии концерта «Песни Победы» губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил о присвоении городам Кемерову и Новокузнецку звания «Город трудовой и воинской славы». Здесь же, на главной площади области были вручены и почетные знаки.

Закон о почетном звании Кемеровской области «Город трудовой доблести и воинской славы» был принят 20 марта депутатами на сессии облсовета. Звание присуждается городам области, жители которых в годы войны проявили самоотверженность в труде, мужество и героизм на фронте.

ИСТОЧНИК KP.RU