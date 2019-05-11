В Кемерове проходит концерт «Песни Победы» с участием Олега Газманова, Тамары Гвердцители и «А-Студио»

Большой праздничный концерт с участием звезд Российской эстрады проходит в Кемерове на площади Советов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/708154" frameborder="0"></iframe> Олег Газманов, Денис Майданов и Зара поют в Кемерове песни Победы.11 мая 2019Лариса МАРУЦАК

В дни празднования самого значимого для нас праздника в Кузбасс приехали звезды отечественной эстрады – Олег и Родион Газмановы, Тамара Гвердцители, Зара, Денис Майданов и «А-Студио» в большой программой «Песни военных лет». именитые артисты выступают на одной сцене с местными коллективами, исполняя песни, которые так или иначе связаны с Великой Отечественной войной.

Несколько тысяч человек пришло на площадь Советов вечером 11 мая.Фото: Лариса МАРУЦАК

Во время концерта.Фото: Лариса МАРУЦАК

Первым на сцену вышел Денис Майданов и вместе с группой «Мы - русские» исполнил несколько композиций. Как это было, можно увидеть в прямой трансляции «Комсомольской правды».

Родион Газманов исполнил песни вместе с Зарой.Фото: Лариса МАРУЦАК

Не менее ярким было выступление Родиона Газманова и Зары. Они сполнили несколько композиций, таких как «Клен кудрявый», «Значит, нам туда дорога!», «Темная ночь». Увидеть это выступление можно в прямой трансляции.

Невероятно душевное и теплое исполнение песен о войне подарила кемеровчанам Тамара Гвердцители. Увидеть и услышать "Синий платочек", Весна 45-го года" и другие композиции можно в трансляции "КП-Кемерово".

Перед выступлением следующего исполнителя Анна Цивилева наградила троих победителей конкурса "Подвиг Кузбасса" - они получили сертификаты на семейную поездку. По условиям конкурса нужно было рассказать семейную историю о своем герое.

- Мы получили более 150 таких историй. И выбирать победителя было невероятно трудно, - рассказала Анна Цивилева. - Историки и краеведы заинтересовались этими историями и ответили, что каждая из них достойна публикации. Мы же вручим памятные подарки каждому участнику.

"А-Студио" в Кемерове. ФОТО: кадр видеотрансляции.

Следующей на сцену вышла группа "А-Студио". Среди композиций, которые исполнили любимые артисты, были "Десятый наш десантный батальон", "Березовый сок", "Катюша". Как это было, смотрите в нашей трансляции.