СЕГОДНЯ 12:47 2019-05-11T12:47:14+03:00

Артист принял участие в акции «Яблоневый сад Победы» вместе с Анной Цивилевой и кузбасскими ветеранами [видео]

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В Кемерове появилась яблоневая аллея в сквере Притомском. Вместе с ветеранами яблони высаживали Анна Цивилева и Олег Газманов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="320" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/708133" frameborder="0"></iframe> Олег Газманов посадил в Кемерове яблоню.Видео: Департамент здравоохранения Кемеровсокй области.

Любимый многими кузбассовцами артист Олег Газманов приехал в Кемерово, чтобы в честь Дня Победы дать концерт вместе с Денисом Майдановым, Зарой, Тамарой Гвердцители, группой «А Студио» и Родионом Газмановым. Но прежде, чем отправиться готовиться к выступлению, артист принял участие в акции «Яблоневый сад Победы», посвященной подвигам тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. Вместе с Анной Цивилевой, председателем Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области и ветеранами, высадил одну из яблонь. Всего в акции приняли участие порядка 50волонтеров. Новые деревья украсили сквер «Притомский» рядом с Храмом прихода Воскресения Христова.

Артист принял участие в акции «Яблоневый сад Победы» вместе с Анной Цивилевой и кузбасскими ветеранами. ФОТО: Департамент здравоохранения Кемеровской области.

Напомним, концерт состоится в Кемерове 11 мая на площади Советов в 18:00. В Новокузнецке его можно будет увидеть на большом экране в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость», а также в прямой трансляции.

ИСТОЧНИК KP.RU