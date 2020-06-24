Снаружи и внутри: «Комсомолка» побывала в легендарном танке Т-34

Танк Т-34, простоявший 47 лет на пьедестале возле заводоуправления КМК, прошел по центральной улице Новокузнецка во время торжественного марша 24 июня 2020 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/786982" frameborder="0"></iframe> Отреставрированный танк Т-34 принял участие в торжественном шествии в Новокузнецке.Галина ШЕЛГАЧЕВА

Поедет сам или провезут на платформе? Этот вопрос волновал новокузнечан в течение последнего месяца, пока танк Т-34, настоящий символ Победы для Новокузнецка, проходил техосмотр. Специалисты автотранспортного предприятия привели в порядок все узлы и механизмы, провели испытание и уверенно заявили: танк готов к торжественному маршу!

Шествие легендарного танка.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Как реставрировали танк

Утро 24 июня выдалось солнечным, и многие горожане пришли посмотреть торжественное шествие. После торжественной речи губернатора на улицу Кирова вышел танк Т-34 – именно он возглавил шествие. Управление грозной машиной доверили Сергею Угнивенко, командиру танка из танкового батальона войсковой части Юрги. К слову, он и сам участвовал в реставрации боевой машины – наряду с гражданскими механиками.

Команда военных и механиков, реставрировавших танкФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

- Мы прибыли, когда танк уже разобрали, и стали постепенно восстанавливать. Сначала – двигатель, где был нарушен газораспределительный механизм. Потом перешли к остальным механизмам, - рассказал Сергей Угнивенко. – Когда все было готово, устроили прогон, отрегулировали рычаги, механизмы. И после этого обкатали танк, покрасили его – и вот он, красивый, нарядный перед вами!

Сергей Угнивенко отметил, что гордится тем, что ему доверили управление легендарным танком, что удалось подарить горожанам, пришедшим на торжественный марш, праздник.

Легендарный Т-34 открыл торжественное шествие в Новокузнецке.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Сюрпризы от Т-34

Занимались реставрацией специалисты автотранспортного управления завода, которые до этого уже восстанавливали ретро-автомобили.

- Я первым попал внутрь танка, когда его привезли к нам. Ощущения – непередаваемые! За те 450 часов, что мы занимались реставрацией, танк буквально оживал. – рассказывает Репников Александр, начальник автотранспортного управления завода. – И, конечно, боевая машина преподнесла нам сюрпризы.

Александр Репников во время реставрации танка прочувствовал всю глубину и силу подвига советского народа.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Как оказалось, грозный Т-34, когда-то участвовавший в боевых сражениях, сегодня стал настоящим домом. Сначала здесь нашли гнездо в птенцами – и тут же работы свернули и занялись спасением малышей. Затем обнаружили, что танк облюбовали осы – несколько гнезд осталось в корпуса.

А еще выяснилось, что городская легенда о том, что танк достаточно просто снять с постамента, завести и он тут же поедет, почти правдива.

Танк снаружи.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

- Когда приступили к демонтажу, оказалось, что топливные баки прогнили – с ними справились быстро. А вот топливные не удалось сдвинуть с места, - вспоминает подробности Александр Репников. – Вскрыли – а там топливо! Получается, что с 1973 года танк стоял заправленным! Конечно, горючее слили, не рискнули использовать его…

Реставраторы учли все детали.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Только оригинальные запчасти!

Вообще, после реставрации в танке не добавилось ни одной современной детали. Все, что нужно было заменить, искали на похожей технике времен Советского Союза. Старались соблюсти историчность и оригинальность даже в мелочах. Так, из двух сидений в танке сохранилось только одно. Для второго вручную делали новую раму, потом подбирали похожую на оригинальную обивку – и также вручную шили, обивали…

Танк внутри.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

- К первым числам июля мы законсервируем танк и вернем его обратно на постамент, продолжает Александр Репников. – Некоторые ругали нас, что мы «убиваем танк». Это неверно: если сейчас не провели реставрацию, через несколько лет он бы начал рассыпаться, и мы бы его потеряли.

В танкеФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Ребята, работавшие с танком, отметили: одновременно с тем, как оживал, менялся внутри и снаружи танк, менялось и их отношение как к легендарной машине, так и к событиям 1941-1945 годов. Острее стала чувствоваться безмерная благодарность и признательность к тем, кто добывал Победу – и на фронте, и в тылу, а также появилась особая гордость за город, давший танкам броню. Кстати, для нашего танка-памятника шествие по главной улице города в этом году стало первый участием в параде. надеемся, не последнее.

Внутри танка Т-34.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Танк снаружи и внутри

Сергей Угнивенко специально для читателей «Комсомольской правда - Кемерово» провел виртуальную экскурсию по кабине легендарного танка. Здесь все практически так же, как было в годы Великой Отечественной войны, лишь любовно отреставрировано специалистами новокузнецкого завода и военными.

Сергей Угнивенко, наш гид по танку.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

- Если сравнивать современные модели танков и этот, то можно найти много и общего, и кардинально разного, - продолжает Сергей Угнивенко. – Так, старый танк внутри просторнее современных. У него такое же простое управление, как и у нынешних, но требует в разы больше физических усилий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/786979" frameborder="0"></iframe> Снаружи и внутри: «Комсомолка» побывала в легендарном танке Т-34.Галина ШЕЛГАЧЕВА

Грозный танк прошел по улице Кирова в Новокузнецке.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Эмоции – переполняют!

Легендарный танк – его хоть раз в жизни видел каждый новокузнечанин. Многие следили за тем, как его демонтировали с постамента, а потом - за тем, как легендарная машина идет по главной улице города.

Александра Жмурко вместе с правнуком пришла на торжественное шествие.

- Мы с правнуком специально сегодня пришли посмотреть на танк, а до этого наблюдали на Площади Побед, как его снимают, - рассказывает Александра Жмурко. – Чувства – непередаваемые! Танк – живой свидетель войны. Когда он шел по улице, я плакала: мои отец и мать, не дожили до нынешних времен, но ведь благодаря ним мы все – здесь!

К слову, Александра Жмурко когда-то мечтала стать военно-полевым хирургом, но жизнь внесла некоторые коррективы: сейчас она – фельдшер с девятью смежными специальностями, старший прапорщик запаса медицинской службы.

Новокузнечанин Николай Нефедов когда-то был мехводом Т-34. ФОТО: Денис Новохацкий

Но не только у нее в глазах стояли слезы, когда легендарны танк шел по улице Кирова. Например, Николай Нефедов, ветеран Великой Отечественной войны, ровно 75 лет назад не смог участвовать в Параде на Красной площади – оказалось, что его рост чуть ниже необходимого. Но с тех пор он не пропускает ни одного парад. Пришел Николай Иванович и на этот – особенный, юбилейный – торжественный марш.

- Т-34 для меня – родной дом. Я прошел войну и другой техники не знал, даже из винтовки не стрелял! – рассказывает гвардии старшина Николай Нефедов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/786981" frameborder="0"></iframe> Ветеран-новокузнечанин Николай Нефедов о танке Т-34.Галина ШЕЛГАЧЕВА

Сам он был механиком-водителем, и до сих пор до мелочей помнит, какие снаряды использовали, сколько их было, как шли бои. Да и длилась для него война несколько дольше: после Победы в Европе Николая Нефедова отправили на восток, воевать с японскими империалистами. Домой он вернулся только в 1950 году. Нужно ли говорить, насколько сильными и глубокими были эмоции ветерана во время торжественного марша!

Губернатор лично поздравил Николая Нефедова с праздником. ФОТО: Алиса Овчинникова

С Кирова – на пьедестал

Танк, 47 лет простоявший возле заводоуправления КМК, буквально помолодел за последний месяц. Он прошел весь путь, который запланировали организаторы торжественного марша, выдержал сотни детей и взрослых, которые бесконечным потоком фотографировались рядом с легендой и символом боевой и трудовой славы Новокузнецка.

Ребятна и взрослые на несколько часов атаковали танк-легенду.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

А его гусеницы стали настоящим испытанием для новокузнецкого асфальта. Несмотря на то, что накладок не было, дорожное покрытие осталось целым – лишь кое-где появились небольшие вмятины.

Тяжелая боевая техника лишь слегка поцарапала асфальтФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

В ближайшие дни танк вновь отправится в транспортный цех, специалисты вновь «законсервируют» его и вернут на пьедестал.

Скоро боевую машину вновь отвезут на Площадь Побед и вернут на постамент.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Справка КП:

Танк Т-34, возглавивший парад, участвовал в военных действиях с 1944 года, дважды был подбит, подрывался на мине, сменил два экипажа. Он дошел до Берлина, а после войны «нес службу» в танковых частях в Германии и Чехословакии.

Танк во время торжественного шествияФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

После съемок в фильме «Горячий снег» танк доставили в Новокузнецк и водрузили на постамент на Площади Побед. Это место выбрано не случайно: именно на КМК в годы войны плавили броневую сталь, в которую были «одеты» каждый второй танк и каждый третий самолет. Кузнецкими металлургами был изготовлен каждый четвертый снаряд.

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