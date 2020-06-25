2020-06-25T07:18:39+03:00
Общество

Военная техника, рекорд России и выступление парашютистов: как в Кемерове прошло торжественное шествие в честь Дня Победы

Мероприятие состоялось 24 июня
Мария КОЛОСОВА
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В Кемерове 24 июня прошло торжественное шествие, приуроченное к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Фото: Администрация КемероваВ Кемерове 24 июня прошло торжественное шествие, приуроченное к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Фото: Администрация Кемерова
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В Кемерове 24 июня прошло торжественное шествие, приуроченное к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Мероприятие началось с прямой трансляции выступления президента Владимира Путина на параде на Красной площади в Москве.

По площади Советов прошло 10 единиц военной техники и более 550 человек в 10 пеших парадных расчетах. Фото: Администрация Кемерова

По площади Советов прошло 10 единиц военной техники и более 550 человек в 10 пеших парадных расчетах. Фото: Администрация Кемерова

После этого по площади Советов прошло 10 единиц военной техники и более 550 человек в 10 пеших парадных расчетах. Прохождение открыл символ победы - танк Т-34 с копией Знамени Победы. Напомним, что он был найден поисковиками в районе деревни Ловец Невельского района Псковской области весной 2015 года. После празднования танк займет почетное место на постаменте возле Кемеровского президентского кадетского училища.

В составе пеших расчетов в прохождении участвовали офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, войск нацгвардии, сотрудники МЧС, МВД и других силовых ведомств. В механизированной части прохождения были задействованы «Катюши», грузовые автомобили времен войны, пушка ЗИС-3. Замыкали колонну автомобили советского производства, восстановленные энтузиастами.

На праздничном мероприятии в этот день присутствовали полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и командующий 41-ой общевойсковой армией генерал-майор Яков Резанцев.

Парашютисты развернули в небе над площадью огромную копию Знамени Победы площадью 250 квадратных метров. Фото: Администрация Кемерова

Парашютисты развернули в небе над площадью огромную копию Знамени Победы площадью 250 квадратных метров. Фото: Администрация Кемерова

Продолжились торжества в Кемерове на площади Московской, где 300 автомобилей выстроились в виде цифры 75. Представитель Книги рекордов России зафиксировал рекорд по количеству автомобилей, принявших участие в построении, и вручил Сергею Цивилеву подтверждающий сертификат. Флешмоб сопровождался прыжком с парашютом с высоты 1700 метров. Парашютисты развернули в небе над площадью огромную копию Знамени Победы площадью 250 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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