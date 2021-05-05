Глава Кемерова сообщил, когда начнется обработка парков от клещей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Кемерова интересуются, когда же начнется обработка парков и скверов города от клещей. В социальных сетях Илье Середюку стали поступать вопросы об этом.

— Будут ли в этом году парки города и Рудничный бор обрабатываться от клещей? — написала одна из жительниц в Instagram главы города.

В ответ мэр пояснил, что к обработке уже все готово.

— Да, конечно. Исполнитель работ определен и готов выйти на выполнение работ, ожидает установление сухой погоды, иначе вся обработка будет бесполезна, — сообщил Илья Середюк.

Напомним, что с начала апреля в медицинские учреждения Кузбасса с жалобами на присасывание клещей обратились уже 298 человек.