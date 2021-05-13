В Кемерове жители запустили в небо 600 белых шаров в память о погибших в казанской школе.

В Кемерове жители запустили в небо 600 белых шаров в память о погибших в казанской школе. В одном из районов кузбасской столицы кемеровчане провели акцию.

В Кемерове 12 мая, в 19.00, в линейном парке бульвара Строителей (у сцены), студенты, волонтеры и семьи с детьми собрались, чтобы выразить соболезнования жителям Казани по произошедшей в гимназии №175 трагедии и почтить память погибших минутой молчания, и запуском воздушных шаров.

- Мы выстояли минуту молчания и запустили в небо воздушные шары - символ наших эмоций и переживаний. Кому, как не кемеровчанам знать, каково это. Мы пережили подобное в 2018м году. Мы знаем. Казань, мы с тобой. Держитесь, - сообщили в социальных сетях соболезнующие.

Также жители возлагают цветы и записки со словами соболезнования к мемориалу «Зимней вишни». Напомним, что 11 мая в результате стрельбы в гимназии № 175 погибли семь детей и двое взрослых.