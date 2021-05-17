В Кузбассе создали современную этническую деревню

Фото: Администрация Мысковского городского округа

В Центре духовной культуры шорского народа «Эне Таг», расположенном в поселке Чувашка Мысковского городского округа, состоялось открытие этнодеревни (по-шорски - аал).

Территория была выбрана с учетом мнения шаманов - как место, обладающее особой энергетикой. Событие посвятили 65-летию города Мыски и 300-летию начала промышленного освоения Кузбасса.

Идея создания такой деревни принадлежит председателю Мысковского городского общественного движения «Шория» Юрию Кастаракову. Подобные объекты, как он уверен, помогут сохранить традиционный образ жизни коренного населения региона и будут способствовать развитию исконного хозяйства.

- Мы должны делать все возможное, чтобы земля наших предков процветала, развивалась и чтобы на этой земле сохранялись те добрые традиции, которые заложены предками. Надеюсь, что этнодеревня станет жемчужиной для шорского народа и мысковчан и послужит развитию этнотуризма, - поздравил жителей глава Мысков Евгений Тимофеев.

На празднике желающие могли познакомиться с предметами домашнего обихода шорцев, угоститься толканом (национальным хлебом) и пельбенами, то есть шорскими пельменями.

Для всех желающих состоялись мастер-классы по кузнечному ремеслу, плавке металла, плетению камчи, резьбе по дереву и кости. Были организованы национальные игры и состязания - перетягивание палки, набивание тебека и камчи.

В концертной программе выступили известные исполнители этнических произведений: Болот Барышев, Эмиль Теркишев и Чылтыс Таннагашева.