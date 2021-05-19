Продажа алкоголя в Кузбассе будет запрещена на один день. Фото: Иван МАКЕЕВ

В эти выходные в кузбасских школах прозвучат последние звонки для выпускников старших классов. Об этом сообщили в министерстве образования и науки Кузбасса. В этом году последние звонки пройдут в субботу, 22 мая.

В связи с чем продажа алкогольной продукции будет запрещена в соответствии с региональным законодательством. В розницу спиртное купить будет нельзя. Продавать его будут только при оказании услуг общественного питания.

Также розничная торговля будет запрещена в день выпускных вечеров. В этом году они пройдут 26 июня.