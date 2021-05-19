На юге Кузбасса создадут инновационный медицинский кластер

Фото: пресс-служба АПК

Первый камень на месте будущего объекта заложили губернатор Сергей Цивилев и первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.

Как уточнили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса, комплекс медицинской клиники, учебного и научно-исследовательского центра будет создан для повышения качества и доступности медицинской помощи при болезнях системы кровообращения, развития образования в сфере медицины и проведения научных исследований в области кардиологии, сердечно-сосудистой хирургии и смежных специальностей.

Также губернатор и первый заместитель министра здравоохранения проинспектировали ход строительства городской клинической инфекционной больницы № 8.

Главный пятиэтажный корпус готов на 90%, в настоящее время завершается чистовая отделка помещений, благоустройство территории, ведется монтаж медицинского оборудования. Готовность остальных построек составляет 80-100%. Полностью готовы наружные сети водопровода и канализации. Работы планируется завершить в конце июня 2021 года.

Инфекционный комплекс рассчитан на лечение не только коронавируса, но и таких инфекционных заболеваний, как ВИЧ, туберкулез, гепатиты.