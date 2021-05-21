Власти Кемерова сообщили причину отсутствия пляжа на Красном озере Фото: Павел КЛОКОВ

Жительницу областной столицы Кузбасса интересует отсутствие благоустроенного пляжа на берегу Красного озера. Женщина считает, что раньше зона отдыха была обустроенной, а теперь все разрушено.

«К сожалению, люди тонули и будут тонуть всегда. Если не будет цивильных мест отдыха. Все годы был обустроен пляж на Красном озере, спасатели дежурили. Сейчас все там разрушено. Дно никто не чистит. Что летом будет - непонятно», - написала в комментариях в Instagram Сергея Цивилева жительница.

Мэрия Кемерова отреагировала на комментарий горожанки и рассказала, что в данный момент нет закрепленной организации, которая бы следила за территорией.

- В 2020 году у ООО «Красное 42» прекращено право пользования земельными участками. Вопрос находится в правовом поле. На данный момент объявлен аукцион на заключение договора аренды для организации места отдыха у воды. По результатам аукциона будет определен арендатор, который обеспечит организацию места отдыха, - отметили в мэрии Кемерова.

Напомним, ранее сообщалось о количестве пляжей и мест отдыха у воды, которые откроются в Кузбассе этим летом.