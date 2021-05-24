В Новокузнецке сообщили дату открытия купального сезона. Фото: Павел КЛОКОВ

В Новокузнецке сообщили дату открытия купального сезона. Как отметили в Управлении по защите населения и территории южной столицы Кузбасса, что все зависит от стабильности погодных условий, если они будут позволять, то купаться можно будет ориентировочно с 18 июня.

К тому времени 11 пляжей, в том числе 2 пляжа - для людей с ограниченными возможностями и 4 места массового отдыха населения у воды, в том числе 2 места для людей с ограниченными возможностями пройдут через все необходимые подготовительные этапы. Будут подготовлены 22 матроса-спасателя для дежурства на пляжах.