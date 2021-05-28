Еще одну правительственную награду учредили в Кузбассе. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

В Кузбассе учредили новую правительственную награду - звание «Почетный работник бытового обслуживания Кузбасса». Постановление появилось в электронном бюллетене правительства Кузбасса, подписал Вячеслав Телегин.

«Звание «Почетный работник бытового обслуживания Кузбасса» с вручением нагрудного знака «Почетный работник бытового обслуживания Кузбасса» присваивается работникам предприятий, организаций, объединений, научных, проектных и учебных заведений: за большой личный вклад в развитие бытового обслуживания, увеличение объемов оказываемых услуг, улучшение качества и культуры бытового обслуживания; за многолетний плодотворный труд в сфере бытового обслуживания (не менее 15 лет); за внедрение высокопроизводительного оборудования, новейших технологий и современных методов организации труда», - говорится в постановлении о награде.

Нагрудный знак размером 31×27 милиметров выполнен из серебра 925-й пробы. В центре лицевой стороны размещен контур Кемеровской области белого цвета, внутри контура буквы «СБ». В верхней части объемными буквами сделана надпись «Почетный работник». Справа и слева от контура - стилизованное изображение объемных лавровых веток.

Фото: Электронный бюллетень Правительства Кузбасса.

Напомним, что ранее сообщалось об учреждении еще одной правительственной награды - «За цифровое развитие Кузбасса».