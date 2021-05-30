В перинатальном центре Кемерова эвакуировали пациенток и новорожденных

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Загоревшийся накануне вечером светильник в Кемеровском областном клиническом перинатальном центре на проспекте Октябрьском стал причиной экстренной эвакуации 130 человек, в том числе новорожденных.

Возгорание, как рассказали очевидцы в соцсетях, произошло на первом этаже пятиэтажного здания. Из-за этого в соседний корпус временно пришлось перебраться пациенткам, медицинскому персоналу, а также туда эвакуировали 60 новорожденных детей.

По информации МЧС по Кемеровской области возгорание светильника произошло на площади в половину квадратного метра. Пострадавших среди людей нет, но обгорел потолок. Пожар потушили еще до прибытия спасателей. Специалисты провели дымоудаление в здании, после чего пациенток вернули в палаты.