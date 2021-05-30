Экспедиция в честь 300-летия Кузбасса финишировала в Новокузнецке

Фото: Инстаграм Сергея Кузнецова

Напомним: 21 мая вверх по течению реки Томь отправилась группа добровольцев. Они решили повторить путь в пятьсот километров колонистов-первопроходцев по маршруту экспедиции шведского офицера на русской службе Готлиба Мессершмидта. На деревянном струге На «Орел» члены исторической экспедиции совершили многодневный переход из Томска в Кузнецк, то есть нынешний Новокузнецк. Мероприятие было проведено в рамках проекта «300 лет открытий» и посвящено юбилею начала промышленного освоения Кузбасса.

На речном вокзале Новокузнецка гостей встретили творческие коллективы, представлявшие коренные народы региона. Для путешественников провели обряд на благополучия «Сомо», представили национальные блюда и украсили встречу яркими национальными концертными номерами. После торжественной встречи участники экспедиции были приглашены на экскурсию по южной столице Кузбасса.

Это мероприятие дало символический старт торжествам в Новокузнецке к 300-летию промышленного освоения Кузбасса. Они продолжились исторической реконструкцией в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость». Здесь состоялись интерактивные представления, выставки работ местных гончаров, художников и мастеров других ремесел, также были представлены блюда национальных кухонь.

Среди участников праздника был и глава Новокузнецка Сергей Кузнецов, удививший многочисленных зрителей умением владения казацкой шашкой.