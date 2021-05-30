Подача горячей воды возобновлена в Рудничном районе Кемерова

Фото: Газета «Комсомольская правда»

Сегодня, 30 мая, в Рудничном районе Кемерова в кранах жилых домов вновь появилась горячая вода, которую отключали энергетики для испытания теплотрасс в канун предстоящей зимы.

- Испытания завершились в конце рабочей недели. Вчера энергетики СГК теплотрассы заполнили, прогрели, а сегодня сотрудники управляющих компаний начали открывать задвижки в жилые дома, - сказано в телеграмм-канале Сибирской генерирующей компании.

Напомним, что следующие плановые отключения горячей воды начнутся в областном центре 3 июня. В этот день воду отключат у потребителей I группы - Центрального, Заводского, Ленинского районов, посёлков Южный, Предзаводской и РТС.