Последний день весны в Кузбассе будет теплым

Фото: ГКУ «Комитет охраны окружающей среды Кузбасса»

Синоптики Кемеровского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды дали прогноз погоды на понедельник. На территории области днем будет тепло и преимущественно без осадков.

По их данным, в ночь на 31 мая в Кузбассе ожидается +8…+13 градусов, местами - от 2 до 7 градусов тепла. Днем воздух прогреется до + 21…+26, в отдельных районах ожидается +15…+20 градусов. Местами будут дымки и туманы.

В Кемерове ночью 31 мая будет +8…+10 градусов, а днем +22…+24 градуса. Осадков также не ожидается.