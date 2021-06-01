В Кемерове на линию вновь вышли «зеленые» трамваи

Фото: Комитет охраны окружающей среды Кузбасса

Дело вовсе не в цвете вагонов.

В городе не один уже год традиционно в рамках Дней защиты от экологической опасности проводилась эколого-просветительская акция «Зеленый трамвай», во время которой члены экологических школьных объединений проводили агитационные мероприятия в самых экологически безопасных транспортных средствах - трамваях. Обычно акцию приурочивали к Дню эколога и Международному Дню охраны окружающей среды, отмечаемым 5 июня. Но в прошлом году из-за пандемии «зеленые трамваи» на линии не выходили.

И вот в последний день весны традицию восстановили. «Зелёные» трамваи будут ездить по маршрутам №5 и №10, в салонах размещена полезная информация – например, как можно сдавать с пользой на переработку твердые коммунальные отходы.

В первый день юные экологи - детсадовцы, школьники и студенты - раздавали пассажирам бумажные и тканевые сумки, многоразовые бахилы и - в соответствии с ситуацией - медицинские маски, а также рассказывали об организованных в городе местах сдачи использованных батареек, ламп, пластиковых бутылок, макулатуры. Проводилась экологическая викторина - за правильные ответы пассажирам вручали билеты на посещение планетария.