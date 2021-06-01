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Происшествия1 июня 2021 7:10

Мэрия Кемерова прокомментировала ночной несанкционированный фонтан

Ранее кадры с места водного потока появились в соцсетях
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Мэрия Кемерова прокомментировала ночной несанкционированный фонтан. Фото: ВКонтакте/Incident_42.

Мэрия Кемерова прокомментировала ночной несанкционированный фонтан. Фото: ВКонтакте/Incident_42.

В Кемерове ночью поток воды забил из-под земли на проспекте Комсомольском. Как сообщили в мэрии города, поток воды прорвался на месте монтажных работ.

- По информации специалистов АО «Кемвод», произошла утечка на месте монтажных работ на проспекте Комсомольском при подключении к централизованной системе холодного водоснабжения микрорайона 64, - рассказали в администрации города.

Напомним, что ранее жители областной столицы поделились видео бьющей из-под земли воды в популярном городском паблике.

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