Мэрия Кемерова прокомментировала ночной несанкционированный фонтан. Фото: ВКонтакте/Incident_42.

В Кемерове ночью поток воды забил из-под земли на проспекте Комсомольском. Как сообщили в мэрии города, поток воды прорвался на месте монтажных работ.

- По информации специалистов АО «Кемвод», произошла утечка на месте монтажных работ на проспекте Комсомольском при подключении к централизованной системе холодного водоснабжения микрорайона 64, - рассказали в администрации города.

Напомним, что ранее жители областной столицы поделились видео бьющей из-под земли воды в популярном городском паблике.