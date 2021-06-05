В Кемерове на проспекте Октябрьском троллейбус загорелся во время движения

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Очередное происшествие с общественным транспортом произошло в Кемерове в субботу, 5 июня.Троллейбус с бортовым номером 04, двигавшийся по маршруту №7 в центр города, загорелся на проспекте Октябрьском прямо во время движения. На ближайшей же остановке - бульвар Строителей - водитель троллейбуса высадила пассажиров и попыталась самостоятельно потушить огонь.

- Сигнал о возгорании в салоне троллейбуса центральному диспетчеру поступил в 11.15. Центральный диспетчер вызвал пожарных к месту проишествия, которые и ликвидировали возгорание. В настоящее время на предприятии создана специальная комиссия, которая должна установить причины произошедшего, а также решить, как предотвратить подобные случаи в дальнейшем, - рассказали "КП" в Кемеровской электротранспортной компании.

По словам очевидцев, салон троллейбуса выгорел полностью и восстановлению не подлежит. Однако в КЭТК заверили, что это только иллюзия, и троллейбус, скорее всего, все-таки отремонтируют.