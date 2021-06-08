Новый прокурор Кузбасса подал в суд на мэрию Кемерова. Фото: Прокуратуры Кемеровской области.

7 июня новый прокурор Кузбасса проверил среднюю общеобразовательную школу № 18 имени Жадовца в жилом районе Промышленновский города Кемерово. Пресс-служба прокуратуры Кемеровской области сообщила, что на месте провели выездное совещание с мэром Кемерова Ильей Середюком и руководителем образовательной организации Ириной Абдулкиной.

- Участники совещания отметили, что в связи с разрушениями наружных стен и цоколя зданию школы нужен капитальный ремонт, в аварийном состоянии находятся помещения мастерских. Ранее, в апреле 2020 года, прокурор Кемерова внес главе города представление и потребовал устранить выявленные нарушения, - рассказали в ведомстве.

Там отметили, что, поскольку нарушения не устранены, прокуратура области приняла решение обратиться в суд. По итогам совещания Александр Блошкин вручил мэру и директору школы копии искового заявления о возложении на администрацию города и руководство школы обязанности провести обследование, финансирование и работы по капитальному ремонту здания и сносу мастерских.