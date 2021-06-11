В Новокузнецке водолазы нашли труп пропавшего в озере мужчины

В Новокузнецке водолазы нашли труп пропавшего мужчины в озере. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новокузнецке 10 июня водолазы вытащили труп пропавшего в Голубых озерах мужчины. Накануне житель с друзьями выпивал на берегу водоема. В какой-то момент компания нырнула в озеро, но один из них так и не вернулся.

Пресс-секретарь Кузбасского центра медицины катастроф Антон Дужик рассказал, что 33-летнего мужчину нашли утонувшим. Его поиски продолжались около суток. В обстоятельствах разбираются компетентные службы.

Напомним, что купаться следует только в официально утвержденных для этого местах.