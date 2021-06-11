В Кузбасс возвращается тепло

Фото: Александр НАЙВЕРТ

Сюрпризы погоды, такие как снег в Шерегеше и мощные ливни в Новокузнецке и Киселевске, о которых «Комсомолка» рассказала 7 июня, оказались не единственными на этой неделе: на севере региона в ночь на 10 июня произошли заморозки. Самые сильные, по данным Кемеровского гидрометцентра, были в Яе: до -2,4 градуса, в Барзасе - до -1,9 градуса.

Влияние скандинавского антициклона с северо-западным ветром продолжится в Кузбассе и в ближайшие дни. Однако тепло все же возвращается в регион. Если в пятницу, 11 июня, и субботу, 12 июня, по области ожидается +14… +19 градусов, по югу до +24, а в ночь между ними температура опустится до +4… +9 градусов, то уже в воскресенье, 13 июня, и в понедельник, 14 июня, воздух в дневное время прогреется до + 19… +24 градусов, в темное же время суток температура будет варьироваться от + 4… +9 до +7… +12 градусов. Местами в выходные возможны кратковременные дожди и грозы.