В Кузбассе подорожали бензин и часть продуктов за первую неделю июня. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кузбассе за первую неделю июня наблюдается рост цен на бензин и часть продуктов. Соответствующие данные опубликовали Росстат и Кемеровостат.

По данным Росстата в Кемерове средняя цена автомобильного бензина 46,39 рублей на 7 июня 2021 года. Это на 0,26 копеек больше по сравнению с 31 мая. Цена за первую неделю АИ-92— 43,42 рубля прибавилось на 0,19 копеек с конца мая. АИ-95 — 46,69 рублей выросло на 0,23 копеек. АИ-98 — 52,44 возросло на 0,47 копеек. Стоимость дизельного топлива 48,84 рублей подорожало на 0,09 копеек.

Также по данным и Кемеровостата в цене прибавила морковь – на 5,5 процентов, мясное детское питание – на 4,3 процентов , вермишель – на 3,3 процентов , конфеты шоколадные – на 3,3 процентов, овощное детское питание – на процентов. Снизилась стоимость свежих огурцов – на 8,5 процентов, репчатый лук – на 6,2 процентов, яйца – на 5,3 процентов, свежих помидоров – на 4,7 процентов.

Ранее власти Кузбасса объяснили причины роста цен на товары. Также отметили, что тенденция к росту цен характерна для всей России, а не только для нашего региона.