Губернатор Кузбасса поздравил жителей региона с Днем России

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Сергей Цивилев напомнил, что после принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР путь становления новой страны был непростым. Но сегодняшняя Россия - это большая и дружная семья, где в мире и согласии живут люди самых разных национальностей и культур. А День России отмечается уже более тридцати лет.

Губернатор поблагодарил всех, кто верит в свой регион, в свою страну и делает все возможное, чтобы они становились лучше. И пожелал им здоровья, благополучия и счастья.