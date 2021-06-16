Прокуратура прокомментировала закрытие ТРЦ «Лапландия» в Кемерове. Фото: ВКонтакте/laplandiya_mall.

Судебные приставы закрыли на неопределенный срок ТРЦ «Лапландия» в Кемерове. Напомним, что ранее деятельность торгового центра приостановили 15 июня. Городская прокуратура сообщила, что причиной закрытия являются нарушения пожарной безопасности.

Прокуратура города Кемерово получила результаты проверки пожарной безопасности в апреле 2021 года. Было выявлено 30 нарушений. Позже сотрудники прокуратуры совместно со специалистами пожарного надзора провели контрольную проверку и выяснили, что 26 выявленных нарушений не устранены.

В том числе не соответствует требованиям система пожаротушения, необоснованно уменьшена зона действия систем противопожарной защиты, также не обеспечен необходимый суммарный расход воды на тушение пожара.

Суд потребовал собственника устранить выявленные нарушения пожарной безопасности. На работу торгового центра наложили запрет до момента их устранения.

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