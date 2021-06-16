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Общество16 июня 2021 6:45

В минобрнауки Кузбасса рассказали о проведении выпускных в условиях ограничений по COVID-19

15 июня объявили об ужесточении коронавирусных ограничений
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Минобрнауки Кузбасса рассказали о проведении выпускных в условиях ограничений по COVID-19.

В Минобрнауки Кузбасса рассказали о проведении выпускных в условиях ограничений по COVID-19.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В минобрнауки Кузбасса прокомментировали новые коронавирусные ограничения, введенные в регионе 15 июня. В министерстве пояснили, что в данный момент изменения в организацию выпускных вечеров не вносили.

- Выпускные вечера пройдут в очной форме, как и планировали ранее, - сообщили в министерстве.

Напомним, что выпускные вечера запланированы в Кузбассе на 26 июня. Как сообщалось ранее, с 15 по 30 июня в Кемеровской области ужесточили ограничения из-за коронавируса. Нововведения сказались на массовых мероприятиях и режиме работы учреждений.