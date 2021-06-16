В Кузбассе готовы развернуть до пяти тысяч коек для больных COVID-19 и пневмонией. Фото: АПК.

Власти Кузбасса готовы развернуть до пяти тысяч коек для лечения больных коронавирусом и внебольничной пневмонией. Данное количество коек функционировало в регионе осенью 2020 года в пик заболеваемости. В настоящее время их возможно вернуть все к работе в период от 12 часов до трех суток.

В течение трех дней 500 дополнительных коек уже будут готовы в медицинских организациях в Кузбасском клиническом госпитале для ветеранов войн, в Кемеровской городской клинической больнице №4, в Кузбасской детской клинической больнице имени профессора Ю.Е. Малаховского (корпус на ул. Петракова), а также в больницах Междуреченска, Юрги и Белова.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подчеркнул, что в Кузбассе достаточно вакцины, поэтому рекомендуется привиться от коронавируса. Сейчас в регионе действует 138 стационарных пунктов вакцинации и около 70 мобильных. Наиболее удобный пункт вакцинации можно найти на сайте регионального Минздрава.

Активно строят и ремонтируют медицинские учреждения. В числе вновь построенных объектов в Кемерове — детская поликлиника, рассчитанная на 100 посещений в смену, взрослая поликлиника в Заводском районе. Отремонтированная по поручению губернатора Сергея Цивилева поликлиника Кузбасского клинического онкологического диспансера открылась в юбилейном году Новокузнецке.

В 2021 году в Новокузнецке завершится строительство новой современной инфекционной больницы. На территории Яшкинской районной больницы будет достроено новое здание отделения скорой медицинской помощи.

Как сообщалось ранее, с 15 по 30 июня в Кемеровской области ужесточили ограничения из-за коронавируса. Нововведения сказались на массовых мероприятиях и режиме работы учреждений.