Председатель общества инвалидов в Кузбассе попала под новое уголовное дело

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Следственное управление Следственного комитета России по Кемеровской области возбудило уголовное дело о растрате бюджетных средств в отношении 67-летней председателя кемеровского областного отделения Всероссийского общества инвалидов Валентины Шмаковой.

Еще в феврале нынешнего года ее, в то время еще и депутата Парламента Кузбасса и члена партии «Единая Россия», обвинили в хищениях сразу в нескольких эпизодах. Теперь главу кузбасских инвалидов подозревают еще в одном преступном эпизоде двухлетней давности.

По версии следствия, летом 2019 года подозреваемая по имеющимся у нее копиям документов оформила 64-летнего знакомого работника организации еще на одну должность. При этом мужчина об этом не знал, а заработную плату в период с июля по декабрь 2019 года председатель общества инвалидов в кассе получала сама, тем самым присвоив из областного бюджета порядка 61 тысячи рублей.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Напомним, что в феврале Шмакову обвинили по ч. 3 ст. 160 УК РФ и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Ей тогда вменили в вину, что с мая 2015 года по февраль 2019 она как частное лицо купила три автомобиля за счет средств общества инвалидов на общую сумму более 800 тысяч рублей. Кроме того, она зимой 2019 года не поставила на бухгалтерский учет общества специальный автомобиль для перевозки инвалидов стоимостью 1,5 миллиона рублей, который был пожертвован общественной организации коммерческой фирмой, оформив документы так, будто сама купила машину у организации, председателем которой является, за 100 тысяч рублей.

После разразившегося скандала, Шмакова в феврале вышла из «Единой России» и сдала депутатский мандат.