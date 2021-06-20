В Кузбассе усилены проверки соблюдения противоэпидемических мер

Фото: Министерство промышленности и торговли Кузбасса

В министерстве промышленности и торговли Кузбасса сообщили, что на фоне ухудшения эпидемической обстановки в регионе усиливается контроль за соблюдением противокоронавирусных мер на объектах потребительского рынка - в торговых центрах, организациях общественного питания и магазинах. На территории таких объектов ношение средств индивидуальной защиты в связи с угрозой COVID-19 является обязательным.

С целью контроля за исполнением введенных мер и ограничений организован ежедневный мониторинг объектов потребительского рынка. В проверках принимают участие специалисты министерства промышленности и торговли Кузбасса, контролирующих органов, а также администраций городских и муниципальных округов и районов.

Минпромторгом в адрес заместителей глав городов и районов, курирующих потребительский рынок, а также руководителям промышленных предприятий, торговых сетей, торговых центров, предприятий общественного питания были направлены письма о необходимости строго соблюдать противоэпидемические мероприятия.

В ведомстве напомнили, что невыполнение обязательных антиковидных мер влечёт наложение административного штрафа. На сегодня для обычных граждан он составляет от одной до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 тысяч до 50 тысяч, на ИП - от 30 тысяч до 50 тысяч, на юридических лиц от - 100 тысяч до 300 тысяч рублей.