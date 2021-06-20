В Кузбассе задержали квартирных воров

Фото: архив газеты «Комсомольская правда»

С заявлением о пропажи вещей в дежурную часть отдела полиции «Орджоникидзевский» УМВД России по городу Новокузнецку обратилась 65-летняя пенсионерка. Она рассказала, что кто-то в ее отсутствие проник в принадлежащую ей квартиру и похитил бытовую технику. По оценкам потерпевшей, общая сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых. Ими оказались, по информации пресс-службы ГУ МВД по Кемеровской области, двое ранее неоднократно судимых за кражи 25-летних новокузнечан. Они, взломав окно квартиры на первом этаже многоэтажки, проникли в жилище и вынесли оттуда мультиварку, чайник, телевизор, кухонный комбайн и электропечь. Продать краденые вещи воры не успели, так как были задержаны сотрудниками полиции.

Похищенное было изъято и возвращено законной владелице.

Следователем отдела полиции «Орджоникидзевский» УМВД России по г. Новокузнецку в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 6 лет лишения свободы.